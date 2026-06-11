ストックしとこ！【業務スーパー】たっぷり500g入りで大容量♡「冷凍食品」をチェック

物価高が続くなか、家計の強い味方になってくれそうな、大容量食品を種類豊富に販売している【業務スーパー】。今回は、業務スーパーにたくさん並ぶ商品のなかから、大容量かつ保存もきく「冷凍食品」をピックアップ。マニアおすすめの500g入り冷凍食品を集めたので、買い物に出かける前にぜひチェックしてみてください。

揚げたて揚げ出し豆腐を好みの味つけで

豆腐の水切りをして、粉をつけてと1から作ると意外と手間がかかる揚げ出し豆腐。業スーなら揚げるだけで食べられる、冷凍食品として販売されています。「冷凍揚げ出し豆腐」は、衣におから粉が使われており、たんぱく質を摂りたい人もぜひ注目を。だしや薬味はついていないので、自分好みの味付けで食べられるのもうれしいポイントです。@racco_clubさんも「今までになかった商品」とコメント。あと1品欲しいときに重宝しそうです。

おかずにもおつまみにも！

@racco_clubさんが「今超話題」と紹介しているのは、「和風しそ香る鶏むね春巻」です。具材は刻んだ鶏むね肉と炒め玉ねぎ。しそが入っているため、和風の爽やかな風味を楽しめそう。油で揚げるだけなので、手軽に夕食の1皿として加えられるはず。10個入りで、おかず、おつまみ、弁当などさまざまな用途に使えます。

アレンジいろいろ！ もちもち食感の虜になるかも

@arimama_chanさんが「スープや鍋物、炒め物にも◎」「幅広くアレンジができます」とおすすめしている「もちポギ」。トッポギのような形状ですが、@arimama_chanさんいわく「トッポギとはまた別物」「もちもち食感がくせになる」のだそう。甘辛ソースでトッポギ風にしたり、みたらしたれをかけて和スイーツにしたりと、いろいろな楽しみ方ができそう。「一袋に約60本入り」と大容量なのも魅力です。

自然解凍でOKな、ヘルシーおやつ

ちょっと小腹がすいた時や手軽なおやつとして大活躍しそうな、「あま～いホクホク蒸し芋」もぜひチェックを。蒸した紅あずまを冷凍した商品で、自然解凍、冷蔵解凍、レンジ解凍で食べられるという手軽さがポイント。公式サイトによると、「電子レンジで温めるとホクホクが感アップ」とのこと。そのまま食べるのはもちろん、アイスクリームと一緒に器に盛りつけて、ちょっぴりぜいたくなデザートに変身させるのも良いかも。

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writer：Yuri.A