美人インフルエンサー、タイトミニスカから美脚スラリ 韓国制服姿に「脚のラインが綺麗」「お顔小さすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが6月10日までに、自身のInstagramを更新。韓国のテーマパークでのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】25歳美人インフルエンサー「真っ直ぐで綺麗」美脚輝くミニスカ制服姿
かっぱは「めっちゃ載せるの忘れてたロッテワールド行った日」とつづり、写真を複数枚投稿。レンタルしたという白のブラウスに赤のネクタイ、タイトなミニスカートの制服姿を披露した。ミニスカートからはスラリと長い脚が伸びている。
この投稿に「制服似合ってます」「脚のラインが綺麗ですね」「ロッテワールド羨ましい」「脚が真っ直ぐで綺麗」「めちゃくちゃ可愛いです」「お顔小さすぎ」「素敵ですね」など反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人インフルエンサー「真っ直ぐで綺麗」美脚輝くミニスカ制服姿
◆かっぱ、タイトなミニスカで際立つ美脚
かっぱは「めっちゃ載せるの忘れてたロッテワールド行った日」とつづり、写真を複数枚投稿。レンタルしたという白のブラウスに赤のネクタイ、タイトなミニスカートの制服姿を披露した。ミニスカートからはスラリと長い脚が伸びている。
◆かっぱの投稿に反響
この投稿に「制服似合ってます」「脚のラインが綺麗ですね」「ロッテワールド羨ましい」「脚が真っ直ぐで綺麗」「めちゃくちゃ可愛いです」「お顔小さすぎ」「素敵ですね」など反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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