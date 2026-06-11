異例のデビュー戦でのメインイベント

ボクシングの大橋ジム興行「フェニックスバトル157」が10日、東京・後楽園ホールで行われた。メインの59.9キロ契約6回戦では、U-19世界選手権制覇などアマ9冠、49戦無敗の藤木勇我（大橋）が、WBOアジアパシフィック（AP）スーパーフェザー級15位ウィラ・ミカム（タイ）に2回2分5秒TKO勝ち。前評判通りの華々しいデビューを飾った。早くも「THE KING」の愛称がついた18歳。会場で温かく見守った家族に、その素顔を聞いた。戦績は藤木が1勝（1KO）、28歳のミカムが21勝（13KO）3敗。

格の違いを見せつけた。藤木はカーキ色の衣装を身にまとい、リングイン。満員となった後楽園ホールの大歓声を浴びた。試合開始のゴング。初回から果敢に左ジャブを振るうと相手がぐらついた。「これぐらいで効くんだ」。積み上げてきた技術は通用すると確信を得た。

今後に続くデビュー戦。経験を糧にする。ミカムの左右のフックを受けプロのパンチを体感。「慣らすために足で避けたりブロックもした。見えていたのでもろに貰っていない。全然大丈夫。確かめられた」。圧倒的な実力差のままに、2回に右アッパー、右ストレートを放ち、その後も強烈なラッシュ。レフェリーストップを呼び込み、右手を上げて喜びを爆発させた。

異例となるデビュー戦でのメインイベントを締め「ホッとした」。安堵の表情を見せた一方で、自己採点は「30点」と辛め。「真っすぐのパンチと右アッパーしか打っていない。（実力は）半分も出していないです」と大器ぶりを窺わせた。

直近の目標は「地域タイトル」の獲得を掲げ「必ず世界チャンピオンになります」と力強く意気込んだ。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥と同門。所属ジムの大橋秀行会長は藤木の世界挑戦を「2年以内ぐらいに」と見据えている。

父が明かす藤木の幼少期「よく泣いていた」

華々しい初陣を、家族が会場で見守っていた。父・直樹さんは「デビュー戦の割にはまあまあですね。合格点。60点くらいです。メインにさせていただいて、期待してくれている人たちもいますので。僕としては1ラウンドからひっくり返してほしかった」と息子の活躍に目を細めた。兄・勇利さんは「怪我をせずに勝てたことが一番良かったです」。母・亜矢さんは「緊張している中で楽しそうでした。200人以上の方が応援に来てくださって、パワーをもらっていました」と感謝した。

藤木は2007年12月25日、大阪市生まれの18歳。小学1年の頃から2つ上の兄・勇利さんとともにボクシングを始めた。元プロボクサーの父・直樹さんがきっかけ。大阪の興国高で選抜、総体、国体と全国大会に6度出場し制覇。23年アジア・ジュニア、24年のU-19世界選手権で金メダルを獲得し、アマ9冠を達成。アマ戦績は49勝（33RSC）無敗で、今年4月にプロテストに合格した。

プロデビューに先立ち、ついた愛称は「THE KING」。直樹さんは「最初は『ほんまにええの？』という感じでした。でもいずれ相応しいものになってほしい」と期待した。

直樹さんによると、藤木の運動能力は群を抜いていた。「運動会の徒競走はずっと1位。体操教室にも通っていたのですが、先生に教えてもらったことはすぐにできました。側転とかね。バク転は危なくてやらせませんでしたけど、バネがすごかったのでできたと思います」。

サッカーも経験したが夢中になったのはリングの世界。「ボクシングマニアでボクシングしか知らない子でした」。続けて「昔はよく泣いていたんですよ」と告白。現在の冷静な試合運びや、鬼気迫る迫力からは想像できない驚きの幼少期を明かす。

「スパーリングでも上手くいかないとよく泣いていた。なんせ悔しくてね。ジムの先輩が試合で負けても泣いていました」

藤木がデビューを飾ったこの日、小学生時代に対戦経験がある中山聖也（大橋）が公開プロテストを受験。即日合格した。当時は藤木が敗戦したが、中学生でリベンジを果たした。直樹さんは「聖也選手に負けて泣いたのが最後ですね」。藤木は悔し涙を成長に繋げていた。

試合後、藤木は集まった応援団一人ひとり丁寧に、記念撮影やサインを行った。最後に記者が家族の写真をお願いすると快く応じてくれた。その後「こいつと2人でもお願いします」と、藤木は兄・勇利さんと肩を並べて笑顔を見せた。幼い時から切磋琢磨してきた兄弟の絆が垣間見えた。家族や仲間の期待を背負い、世界王者への挑戦がここから始まる。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）