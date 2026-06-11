◆米大リーグ ブルージェイズ４―７フィリーズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

右前腕の疲労と左足首の炎症による負傷者リスト入りしていたＭ・シャーザー投手（４１）が、本拠のフィリーズ戦で復帰。初回先頭打者・シュワバーを見逃し三振に打ち取り、通算３５００奪三振を達成。メジャー史上１１人目となる偉業を成し遂げたが、３回１／３を投げ２本塁打を含む５安打５失点で今季４敗目（１勝）。防御率が１０・２３と悪化したベテランに対し、シュナイダー監督は、次回も登板機会を与える方針を明かした。「相手はいいチーム。彼（シャーザー）に球数を投げさせたが、際どい球が多かった。良い球もあり、全力を尽くしてくれたと思う。もう少し安定して投げてみて、どうなのか、そこから評価したい。それが、彼と再契約した理由だと思うし、１か月以上の休み明けに慌てて判断を下したくない」と指揮官は慎重に語り、「次も生産的で質の良いイニングを重ねて欲しい。彼ならそれが出来ると思います」と期待した。

先頭打者のシュワバーから節目の三振を奪ったシャーザーは「体調的には良かった。内容は良かったし、直球は鋭かったと思う。ただ、相手はタフな打線。結果的にフラストレーションはたまるが、体調面では励みになった。ここから更に状態を上げていきたい。言い訳はできないが、一歩前に進んだし、次回はもっとよくなることを願っている」と前向きに語った。

史上１１人目の偉業については、笑顔はなし。「お祝いは（休み明けの）金曜日にしたい。きょうは勝つために投げたのであり、マイルストーンのために投げたのではない」と強い口調で言った。

「細部に気を配り、しっかりプランを実行しなければならない。努力して、より鋭くなって、次はやり遂げたい。我々は勝ち続ける必要がある。今こそ鏡の中の自分をみつめてチームに勝利をもたらす方法をみつけなければ」と、通算２２２勝右腕はリベンジを誓った。