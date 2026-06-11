味方良介、フジ火9『さよならノワール』に出演決定 刑事課キャストが一挙に解禁【コメントあり】
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に、俳優の味方良介が出演することが発表された。
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
味方演じる中谷健人（なかたに・けんと）は強行犯係・係長。自分では大した実績を残せていないこともあり、マル暴時代の夏海の活躍に嫉妬し、ライバル視してきた。黒木夏海（くろき・なつみ／小池）が支援室に異動になったことをひそかに喜んでおり、被害者支援には非協力的立場をとる。
舞台を中心に活躍し、『教場』（2020年、フジテレビ）でテレビドラマ初出演を果たした味方は、今作と同じく井上由美子が脚本を担当した『愛の、がっこう。』（2025年、フジテレビ系）や、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年、NHK）にも出演するなど快進撃を続けている。
◆味方良介コメント
「刑事という仕事に対して非常にまっすぐで、勤勉かつ誠実な人物です。実直であるがゆえに、どこか堅苦しく、高圧的な鎧（よろい）を纏（まと）っているようにも見える。確固たる信念を持っている反面、視野が狭くなってしまう危うさもある人間だと感じています。だからこそ、中谷という人物の呼吸や目線、相手との距離感を大切にしながら、不器用さや人間らしさを丁寧に表現できればと考えています。
犯罪被害者支援室にフォーカスを当てた作品ではありますが、一つの事件に対して、それぞれが何を感じ、どう向き合うのかが非常に色濃く描かれています。立場が違えば正義も変わるし、守りたいものも違う。その中で必死にもがきながら前に進もうとする人たちの姿に、この作品の大きな魅力があると感じています。サスペンスとしての緊張感はもちろん、人間ドラマとしても深く楽しんでいただける作品です」
【写真】豪華…『さよならノワール』に登場する刑事課キャスト一覧
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事（小池）と心理学者（北）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。このたび、西池袋署の刑事課キャストが一挙に解禁。「第50回 エランドール賞」を受賞し、さらに勢いを増す岡山天音をはじめ、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎の出演が決定した。
舞台を中心に活躍し、『教場』（2020年、フジテレビ）でテレビドラマ初出演を果たした味方は、今作と同じく井上由美子が脚本を担当した『愛の、がっこう。』（2025年、フジテレビ系）や、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年、NHK）にも出演するなど快進撃を続けている。
◆味方良介コメント
「刑事という仕事に対して非常にまっすぐで、勤勉かつ誠実な人物です。実直であるがゆえに、どこか堅苦しく、高圧的な鎧（よろい）を纏（まと）っているようにも見える。確固たる信念を持っている反面、視野が狭くなってしまう危うさもある人間だと感じています。だからこそ、中谷という人物の呼吸や目線、相手との距離感を大切にしながら、不器用さや人間らしさを丁寧に表現できればと考えています。
犯罪被害者支援室にフォーカスを当てた作品ではありますが、一つの事件に対して、それぞれが何を感じ、どう向き合うのかが非常に色濃く描かれています。立場が違えば正義も変わるし、守りたいものも違う。その中で必死にもがきながら前に進もうとする人たちの姿に、この作品の大きな魅力があると感じています。サスペンスとしての緊張感はもちろん、人間ドラマとしても深く楽しんでいただける作品です」