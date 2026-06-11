お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが７日、ＹｏｕＴｕｂｅで恐怖の引っ越し遍歴を告白。Ｄｅｎとたいこーをドン引きさせた。

りなぴっぴは今まで引っ越した家の履歴をホワイトボードに記すと、なんと引っ越し回数１６回。山形から上京し、ラーメン店に就職。その会社の社宅が笹塚にあり、最初は笹塚からスタートだった。

会社の社員研修の最中に体調不良となり、早退したところ、笹塚駅で男性からナンパされてしまう。「ＬＩＮＥを教えて」としつこく言い寄られ、具合が悪かったりなぴっぴは「長いし、気持ち悪いし」と仕方なくインスタだけ教えて帰宅。そして「その人がストーカーになります」と突然言い出し、Ｄｅｎたちは「ええ！」と絶叫。

「最初は耐えてたけど、ピンポンのところに映ってたりしていた」と家もバレてしまったといい、それが原因で別の社宅に引っ越しする。しかもこのストーカーは引っ越し６軒目ぐらいまでつきまとっていたといい、Ｄｅｎたちは「ヘビーな始まり…」と絶句だ。

ラーメン店を辞め、５軒目の家のときに「彼氏ができた」というが「これが重要人物」「ほぼヒモ。だんだん荷物を持ってきて。束縛が強くなってきます。男友達と会うのはやめて、女友達と会うのはやめて守れないなら…と言われた」という恐怖生活。この頃は笹塚のストーカーも続いていたことから「二重ストーカー」生活で、りなぴっぴは「ずっと彼氏が家にいるから、私が家出しました。電話で解約して」と６軒目に引っ越しだ。

その後も友達と旅行した大阪が「最高だった」として突然大阪へ引っ越すが、コロナで勤務していた店が閉店となり、再び東京へ。渋谷の繁華街のど真ん中で暮らすも「うめき声と叫び声」「血だらけの人が道路にいて引っ越した」という。

さらに「大阪の時にもストーカーがいた」といい、都内に戻ってきてもこのストーカーが勤務先に出現。「どうやって来たの？」と聞いたら「歩いてきた」と驚きも告白されたことも明かした。

このストーカーの件もあり、勤務先をやめて再び引っ越し。その後数件の引っ越しを経て現在に至るという。

波瀾（はらん）万丈過ぎる引っ越し遍歴に、Ｄｅｎもたいこーも最後まで驚きっぱなしだった。