男性6人組「DA PUMP」が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。大物女優との交流について語った。

グループの豪華な交友関係が話題となり、女優の大竹しのぶの名前が挙がった。ISSAは知り合ったきっかけについて「もともと娘のIMALUちゃんが、ダンスをやっていて。そのつながりもあったりとか」と打ち明けた。

「IMALUちゃんが仲良くしていた先生が、当時うちのライブ出ていた方だったり」とも説明し、「それでライブを見に来るようになって、しのぶさんも一緒に来るようになったりとか。それからですね。ご縁があって」と目を細めた。

現在もライブの際には「一応お声がけさせていただいたりとか。連絡はさせていただいて」とISSA。感想を伝えられることもあるとし「もちろんライブが終わったら待っていてくれてっていうところから。それでいろいろお話をさせてもらったり」とにこやかに話した。

「あとしのぶさんがやっておられた番組に呼んでいただいたりしたこともあったり」と声を弾ませた。