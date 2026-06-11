レアル・マドリードがアトレティコ・マドリードFWフリアン・アルバレスの獲得に、本格的に動き出したようだ。



レアルは公式声明の中で「本日開催された取締役会において、フリアン・アルバレス選手獲得のため、アトレティコ・マドリードに対し1億5000万ユーロのオファーを行ったことを発表します。アトレティコ・マドリードは、両クラブ間の良好な関係に基づき提示されたオファーに対し、検討・評価を行った上で当クラブに感謝の意を表し、選手の契約解除条項を根拠にこのオファーを拒否しました」と述べた。





レアルのフロレンティーノ・ペレス会長は先週、再選された場合、ある「銀河系軍団」の選手獲得のために1億5000万ユーロのオファーを出すと表明していた。今回の動きは、再選の際の公約を果たす目的でもあり、またアルバレス獲得を狙うライバルのバルセロナへの牽制も目的なのではないかとの憶測も広がっている。一方アルバレスの所属するアトレティコのSNS投稿も話題となっている。アトレティコの公式Xは、レアルのアルバレスに関する声明文を引用し、大きく笑う絵文字を複数つけて応戦した。また、「あなた方（レアル）に感謝などしていない」「フリアンに関するいかなるオファーについて、検討も評価もしていない」「バルセロナ以上に笑わせてくれた」「我々のアカデミーから選手を引き抜くのをやめてくださいね。ありがとう」などと続け、アトレティコ公式Xの”煽り”がSNS上では大きな話題となっている。アルバレスは夏の移籍市場の人気銘柄となっているが、アトレティコとの契約では契約解除金が5億ユーロに設定されており、彼を欲するクラブの交渉は難航する事が予想される。ビッグクラブによる争奪戦となっているエースの去就に注目が集まる。