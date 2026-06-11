マックスゲームズは、任天堂の『スプラトゥーン レイダース』をデザインしたNintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー全2種を、7月23日より全国の小売店およびオンラインショップにて発売する予定であることを発表した。

【画像あり】すりみ連合と主人公がデザイン 商品外観

マックスゲームズは、ハピネットの子会社であり、任天堂の正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクターライセンス商品の企画・製造・販売を行っている。今回の商品は、いずれも『スプラトゥーン レイダース』をデザインに採用したNintendo Switch 2向けのアクセサリーとなる。

1点目は、Joy-Con 2を取り付けたNintendo Switch 2本体を1台収納できるポーチ。表面にはハードな生地（EVA）を使用し、内側にはソフト生地を採用することで、本体を擦り傷などから守る仕様となっている。持ち運びに便利なハンドルが付いており、ゲームカードを8枚まで収納できるポケットも備えている。

2点目は、ゲームカードケース。片面6枚×4面で最大24枚のゲームカードが収納可能となっており、Nintendo Switch 2ゲームカード、Nintendo Switchゲームカードのいずれも収納できる。コンパクトなサイズで、持ち運びに適した設計となっている。

なお、商品デザイン等は実物と異なる場合があり、現在監修中につき仕様・価格等に変更が生じる場合があるとしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）