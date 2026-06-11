マックスゲームズは、任天堂株式会社の「あつまれ どうぶつの森」をデザインしたNintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー全3種を、8月上旬より全国の小売店およびオンラインショップにて発売することを発表した。

【画像あり】しずえなどのどうぶつたちがお出迎え 商品外観

マックスゲームズはハピネットの子会社で、任天堂正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクターライセンス商品の企画・製造・販売を行っている。今回発表されたアクセサリーは、Nintendo Switch 2本体やゲームカードの収納・持ち運びに対応した製品群となる。

本体収納ポーチは、Joy-Con 2を取り付けたNintendo Switch 2本体を1台収納可能。表面にはハードな生地（EVA）を使用し、内側にはソフト生地を採用することで本体を擦り傷などから守る仕様だ。持ち運びに便利なハンドルも備えており、ゲームカードを8枚まで収納できるポケットも付属する。

また、ゲームカードケースは片面6枚×4面の構成で、最大24枚のゲームカードを収納できる。Nintendo Switch 2のゲームカード、Nintendo Switchのゲームカードいずれにも対応しており、コンパクトなサイズで持ち運びに適しているという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）