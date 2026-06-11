Netflixは、モバイルアプリの刷新やゲーム機能の拡充といった、アジア太平洋地域向けの最新情報を発表した。モバイル向けのアップデートについては、日本と韓国では7月の提供開始で、そのほかのAPAC諸国でも今後展開される予定だ。

縦型動画フィード「Clips」追加

刷新されたモバイルアプリでは、隙間時間に向けて設計された縦型動画フィード「Clips」が導入される。また、ナビゲーションがシンプルになり、作品やゲームをより見つけやすくなる。

動画クリップを視聴し、気になった作品を「マイリスト」に追加したり、友人と共有したりできるほか、作品ページへ移動して直接再生できる。「Clips」のフィードは視聴履歴や操作によってパーソナライズされる仕様。

将来的には、リアリティ番組のハイライトや舞台裏映像、ポッドキャストの抜粋など、気分やジャンルにあわせたテーマ別のコレクションもテストされる予定。

「Netflixキッズパーク」が拡充

子ども向けゲームや作品を集めたアプリ「Netflixキッズパーク」のコンテンツが拡充される。Netflixキッズパークには広告やゲーム内課金がない。

6月20日には「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」が加わり、「Honmoon Beats(原題)」や「DJ Mixer(原題)」を含む6つの新しいミニゲームコレクションが登場する。

「Honmoon Beats(原題)」は、子どもがお気に入りの音楽にあわせてタップして楽しめるゲームで、「DJ Mixer(原題)」はテンポを変えたり効果音を加えたりしながら楽曲をアレンジできるもの。

ユーザーにあわせた作品探しができるように

作品検索をより直感的にするため、テーマ別のページや作品リストが展開されている。休日や占星術といったグローバルなテーマから、日本のゴールデンウィークやインドの祭典・ディワリといった地域のイベントにあわせた提案が行われる。

また、最近の展開例としては、書籍を映像化した作品をまとめた特設ページ「お気に入りの本を映像で楽しむ」が提供されている。