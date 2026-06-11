「自身の考えを見つめ直した」チュニジア指揮官、W杯メンバーにG大阪FWジェバリを選ばなかったことを後悔。関係者が明かす「ACL２での活躍を完全に把握していなかった」

「自身の考えを見つめ直した」チュニジア指揮官、W杯メンバーにG大阪FWジェバリを選ばなかったことを後悔。関係者が明かす「ACL２での活躍を完全に把握していなかった」