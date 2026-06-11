「選手の走塁意識が非常に高い」打つだけじゃない、SBが“最強”と言われる理由　パ・リーグ二冠が示した姿勢にファン注目「チームの中心選手が実践しているから強い」

現在打撃二冠の栗原も果敢に次の塁を狙う姿勢を見せた（C）産経新聞社

ソフトバンクがまたも強さを見せた。

6月10日の阪神戦（みずほペイペイ）に6−2と勝利。カード初戦に5回までに毎回ホームランの6発と圧倒的な爆発力を見せた打線がこの日も威力を発揮した。

【動画】あまりにもえぐい…2打席連続弾を放った近藤のホームランシーン

2点のビハインドで迎えた4回一死走者なしの場面で打席に入った柳田悠岐が大竹耕太郎のツーシームを捉えて8号ソロを放つと続く5回には前日も本塁打を放っていた近藤健介が右中間テラス席へ勝ち越しの11号ソロをマーク。

さらに近藤は7回一死二塁の場面、救援左腕の及川雅貴から2打席連続となるダメ押しの12号2ランを放った。

昨年の日本シリーズ以来の再戦となったカードで2試合で計9発と空中戦で阪神を圧倒したが、試合中では走塁に対する意識の高さが光ったシーンもあった。

ソフトバンクが1点をリードする7回の場面。一死二塁から近藤が2打席連続となるライトスタンドへの12号2ランを放ち、5−2と阪神を突き放す。

直後の打席に入った栗原陵矢は死球で出塁。一死一塁として続く柳田の左翼線への安打で一走の栗原はすかさず三塁を狙う。左翼を守る森下も慌てて送球するが、激走で三塁を陥れた。