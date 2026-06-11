浜田雅功MC『プレバト!!』衝撃の俳句査定予告に騒然「番組史上最低点」「2点!!??」「どんなのか気になります」
お笑いコンビ・浜田雅功がMCを務めるMBS・TBS系バラエティー番組『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00）の公式Xが11日に更新され、同日放送回で「番組史上最低点」が飛び出すと予告した。
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
「今夜7時は#プレバト!!『番組史上最低点』という衝撃の査定が下される事態に!?」と伝え、俳句のお題は「あいにくの雨」になると紹介。また、動画では「2点!!??」とどよめく様子が映っており、コメント欄も「過去最低点の2点の句がどんなのか気になります」とざわついている。
今回の俳句査定は、5人が競う。初登場の石原伸晃は、父が芥川賞作家、叔父が大スターという華麗なる一族。「才能ナシなら看板に泥を塗ることになる」というプレッシャーの中、ゆかりのある「海」をテーマに才能アリを目指す。
迎え撃つのは、過去「凡人」査定に甘んじてきた元キャスター・市川紗椰と、後輩に先を越され今回こそ雪辱を果たしたいHey! Say! JUMP・薮宏太の早稲田大学出身コンビ。さらに「句集に載ったことがある」と自信を見せる牧野真莉愛や、フジモンからアドバイスを伝授されたバッテリィズ・エースが激突する 。しかし、夏井いつき先生からは「番組14年間で最低点」という衝撃の査定が下される事態になるという。
このほか、水彩画査定が実施される。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）
【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編
「今夜7時は#プレバト!!『番組史上最低点』という衝撃の査定が下される事態に!?」と伝え、俳句のお題は「あいにくの雨」になると紹介。また、動画では「2点!!??」とどよめく様子が映っており、コメント欄も「過去最低点の2点の句がどんなのか気になります」とざわついている。
迎え撃つのは、過去「凡人」査定に甘んじてきた元キャスター・市川紗椰と、後輩に先を越され今回こそ雪辱を果たしたいHey! Say! JUMP・薮宏太の早稲田大学出身コンビ。さらに「句集に載ったことがある」と自信を見せる牧野真莉愛や、フジモンからアドバイスを伝授されたバッテリィズ・エースが激突する 。しかし、夏井いつき先生からは「番組14年間で最低点」という衝撃の査定が下される事態になるという。
このほか、水彩画査定が実施される。
MC
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
ゲスト（五十音順）
安藤美姫
石原伸晃
市川紗椰
小西桜子
バッテリィズ（エース・寺家）
牧野真莉愛（モーニング娘。'26）
山口もえ
薮宏太（Hey! Say! JUMP）
名人・特待生
梅沢富美男（特別永世名人）
こがけん（名人2段）
専門家ゲスト
夏井いつき（俳人）
野村重存（画家）