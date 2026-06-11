お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。今、ハマっているドラマを実名で明かした。

この日のメールテーマは「みんなの苦手なこと教えて」。これに、リスナーから「自分はドラマを最後まで見るのが苦手です。一話完結なら見れるのですが、10話全部見ないとストーリーが分からないドラマだと、途中で見るのを諦めてしまいます」とメッセージが寄せられた。

これに、山里は「それはあると思う」と共感しつつ「俺、今見てるドラマ、一話完結じゃないけど、面白いんだな」ともらした。

そのドラマはフジテレビ系「銀河の一票」（月曜後10・00）だといい、「野呂ちゃんが出てる」と主要キャストの1人として出演している元AKB48のタレントで女優の野呂佳代に触れた。

「ホント野呂ちゃんぴったりすぎて、怖いくらいの役なんだよね。当て書きなのかな。“当て書きだ”って話だったけどね」と話した。

野呂は都知事選に立候補するスナックのママ・月岡あかりを熱演している。