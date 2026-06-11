渡辺美奈代、ミニスカート姿でダンス 夫との動画に「変わらずスタイル抜群」「ラブラブでお似合い」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカートで踊る姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「いつまでもアイドル」ミニスカ姿で夫とダンス
渡辺は「新曲『GOOD DAY!!』ダンス もやし君と夫婦で踊ってみました！」とつづり、ダンス動画を公開。ツインテールにリボンをつけ、黒いTシャツにバルーンタイプのミニスカートとハイソックスを履いた渡辺と「もやし君」こと夫で実業家の矢島昌樹氏が、渡辺のソロデビュー40周年の新曲「GOOD DAY!!」に合わせて仲良く踊る姿を披露した。渡辺は「みんなも真似して踊ってね」とメッセージを記している。
この投稿には「夫婦仲良しで最高」「変わらずスタイル抜群」「いつまでもアイドル」「幸せが伝わってきます」「ナイスなダンスですね」「もやし君が素敵」「声も可愛い」「素敵な夫婦で推しです」「ラブラブでお似合いですね」「新曲おめでとうございます」などとコメントが寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「いつまでもアイドル」ミニスカ姿で夫とダンス
◆渡辺美奈代、ミニスカ姿で夫とダンス披露
渡辺は「新曲『GOOD DAY!!』ダンス もやし君と夫婦で踊ってみました！」とつづり、ダンス動画を公開。ツインテールにリボンをつけ、黒いTシャツにバルーンタイプのミニスカートとハイソックスを履いた渡辺と「もやし君」こと夫で実業家の矢島昌樹氏が、渡辺のソロデビュー40周年の新曲「GOOD DAY!!」に合わせて仲良く踊る姿を披露した。渡辺は「みんなも真似して踊ってね」とメッセージを記している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「夫婦仲良しで最高」「変わらずスタイル抜群」「いつまでもアイドル」「幸せが伝わってきます」「ナイスなダンスですね」「もやし君が素敵」「声も可愛い」「素敵な夫婦で推しです」「ラブラブでお似合いですね」「新曲おめでとうございます」などとコメントが寄せられている。
渡辺は1996年に矢島氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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