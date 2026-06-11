JO1白岩瑠姫、JI BLUE出演「THE FIRST TAKE」の収録秘話に驚きの声「さすがプロ」「気づかなかった」
【モデルプレス＝2026/06/11】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が、6月10日放送のラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。「THE FIRST TAKE」の収録秘話を明かし、反響を集めている。
【写真】JI BLUE「景色」一発撮りバージョン
グローバルボーイズグループ・JO1とINI（アイエヌアイ）からサッカーをこよなく愛する12人のメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE（ジェイアイ ブルー）が、サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダーに就任。6月10日には、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、公式テーマソング「景色」を披露した。
リスナーから収録時の裏話について聞かれると、白岩は「僕たち人数が多すぎて、気づいた方いると思うんですけど、スタジオ同じところでやってないんですよ」と6人ずつに分かれて収録したことを明かした。
さらに「なかなかないと思うんですけど、僕たちはスタジオ2つに分かれて、全然違う場所でやってたんで。顔も見えないし、声も聴こえないみたいな感じでやっていて。遠隔でスタッフさんが手とかで合図してくれたり、指示してくれたりして」と状況を説明。「あんまりみんなでやったって気がしないくらい小規模でやってたんですよ」と振り返りつつ「だから繋がった映像を観たのは僕たちも初めてだったんで。すごい不思議な感覚しましたね」と秘話を語った。
この裏話を受け、SNS上では「別スタジオ！？完成度高すぎる」「衝撃」「全然気づかなかった」「目を合わせてなかった理由がわかった」「別々に収録してあの一体感が生まれるなんて…」「さすがプロ」と反響が集まっている。
JI BLUEのメンバーは、JO1の與那城奨、白岩、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の12人により構成されている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】JI BLUE「景色」一発撮りバージョン
◆JI BLUE「THE FIRST TAKE」に登場
グローバルボーイズグループ・JO1とINI（アイエヌアイ）からサッカーをこよなく愛する12人のメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUE（ジェイアイ ブルー）が、サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダーに就任。6月10日には、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、公式テーマソング「景色」を披露した。
◆白岩瑠姫「THE FIRST TAKE」収録秘話
リスナーから収録時の裏話について聞かれると、白岩は「僕たち人数が多すぎて、気づいた方いると思うんですけど、スタジオ同じところでやってないんですよ」と6人ずつに分かれて収録したことを明かした。
さらに「なかなかないと思うんですけど、僕たちはスタジオ2つに分かれて、全然違う場所でやってたんで。顔も見えないし、声も聴こえないみたいな感じでやっていて。遠隔でスタッフさんが手とかで合図してくれたり、指示してくれたりして」と状況を説明。「あんまりみんなでやったって気がしないくらい小規模でやってたんですよ」と振り返りつつ「だから繋がった映像を観たのは僕たちも初めてだったんで。すごい不思議な感覚しましたね」と秘話を語った。
この裏話を受け、SNS上では「別スタジオ！？完成度高すぎる」「衝撃」「全然気づかなかった」「目を合わせてなかった理由がわかった」「別々に収録してあの一体感が生まれるなんて…」「さすがプロ」と反響が集まっている。
◆JI BLUEメンバー
JI BLUEのメンバーは、JO1の與那城奨、白岩、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）の12人により構成されている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】