双子出産の中川翔子「自分でサラダチキンこさえてみた」自家製韓国ダレをかけた盛り付け披露「ヘルシーで体にも良さそう」「料理上手で尊敬」
【モデルプレス＝2026/06/11】歌手でタレントの中川翔子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのサラダチキンを公開し、話題となっている。
【写真】41歳双子出産タレント「ヘルシーで体にも良さそう」自家製韓国ダレをかけた手作りサラダチキン
中川は「自分でサラダチキンこさえてみた ドキドキ⋯」とつづり、綺麗に切り揃えられたサラダチキンの写真を投稿。また「自家製サラダチキンにコチュジャンで韓国風だれをつくってみたらめちゃおいしい！！」と記し、葉野菜と一緒にサラダチキンが綺麗に盛り付けられた一皿を披露している。
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「ヘルシーで体にも良さそうですね」「しょこたん料理上手で尊敬」「美味しそうな盛り付け」「コチュジャンだれが気になります」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「ヘルシーで体にも良さそう」自家製韓国ダレをかけた手作りサラダチキン
◆中川翔子、自家製サラダチキン公開
中川は「自分でサラダチキンこさえてみた ドキドキ⋯」とつづり、綺麗に切り揃えられたサラダチキンの写真を投稿。また「自家製サラダチキンにコチュジャンで韓国風だれをつくってみたらめちゃおいしい！！」と記し、葉野菜と一緒にサラダチキンが綺麗に盛り付けられた一皿を披露している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「ヘルシーで体にも良さそうですね」「しょこたん料理上手で尊敬」「美味しそうな盛り付け」「コチュジャンだれが気になります」「食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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