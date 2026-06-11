【サンマルクカフェ】「プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート」を18日間限定で販売

サンマルクカフェは、「プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート」を6月15日から7月2日までの18日間限定で販売する。

季節商品が想定よりも早く終売になったタイミングなど、限られた期間にのみ”臨時販売商品”として登場し、“幻のチョコクロ”の愛称で長年親しまれてきたメニュー。販売期間が短く、店舗ごとに販売開始時期が前後することから、「また食べたい」「販売時期を知りたい」といった声が多く寄せられていた。これを受け、全国の店舗で18日間限定の一斉販売が決定した。

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◆プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート

1個:390円、プレミアムBOX(5個入):1,750円(各税込)

看板商品であるチョコクロを進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」を定番化するきっかけにもなった、シリーズ最初の「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をよりおいしくバージョンアップさせた商品。

中にチョコレートと4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを入れ、アーモンドスライスを上部にトッピングして焼き上げた。焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香りと、大胆に入れたバナナの優しい甘さ、チョコレートの濃厚な甘さの絶妙なバランスが特徴。パリッとしたアーモンドスライスの食感がアクセントになっている。

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