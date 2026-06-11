女性が「一度は社内恋愛してみたい！」と憧れる理由９パターン
職場は毎日一生懸命仕事をする場であり、また男女の出会いの場でもあります。実は密かに、社内恋愛に憧れている女性も多いようですが、その本当の理由はなんでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が『一度は社内恋愛してみたい！』と憧れる理由９パターン」をご紹介します。
【１】他人から見た彼氏の評価が自然と耳に入るから
「彼氏としてじゃなく、人間としてどうなのか見極められる」（２０代女性）など、職場の仲間の評価から、彼氏の人となりを判断できると考える女性もいます。彼女の前だけでいい顔をするのではなく、どんな人に対しても誠実な態度を心がけましょう。
【２】普通のカップルより共通の話題が増えるから
「職場の知り合いもいるし、会話に困ることはなさそう」（２０代女性）など、社内恋愛をすると共通の話題が増えるようです。無口だと女性に不満を漏らされがちな人は、自然と話題が見つかるという点で、社内恋愛向きかもしれません。
【３】仕事に対するモチベーションが上がるから
「職場に彼氏がいると、それだけで仕事が楽しくなりそう」（２０代女性）など、好きな人と一緒に働ける環境に喜びを感じる女性もいるようです。彼女の仕事ぶりに「頑張ってるね」「尊敬する」などと言ってあげると、さらにやる気がアップするのではないでしょうか。
【４】長期休みなどスケジュールを合わせやすいから
「相談して決められるから、旅行にも行きやすそう」（２０代女性）など、お互いのスケジュールが調整しやすいという職場恋愛ならではのメリットがあるようです。逆に、彼女に相談なく休みをとるとガッカリされてしまうので、社内恋愛中は気をつけましょう。
【５】浮気の心配がグッと減るから
「休日も勤務時間も把握できるから安心」（２０代女性）など、職場が同じだとウソや言い逃れも難しくなり、浮気の機会も減るようです。自分の浮気性を直したいと考えている男性は、いっそ社内恋愛をはじめてみると、よい修行になるかもしれません。
【６】お互いの仕事に対する理解があるから
「仕事の相談もグチも言い合えるのが嬉しい」（２０代女性）など、お互いの仕事内容をよく知っているために、社内恋愛の相手は一番のよき相談相手になりそうです。過去に、仕事の忙しさがケンカの原因になっていた人は、社内に恋愛相手を求めるといいかもしれません。
【７】人に言えない「内緒の関係」にスリルを感じるから
「知られちゃいけない関係って、ちょっとドキドキ（笑）」（２０代女性）という意見もあるように、特に社内恋愛禁止の職場などでは、そのスリルを楽しむ女性もいるようです。悪いことをしているなどと思わず、彼女と一緒にスリルを楽しんではいかがでしょうか。
【８】相手のビジネスマンとしての力量がわかるから
「普通に付き合ってるだけじゃ、仕事ができるかどうかはわかんないからね」（２０代女性）など、彼氏がビジネスマンとしてどうなのか、一緒に働くことで判断したいと考える女性もいるようです。仕事に打ち込んでいると、そんなあなたの姿に魅力を感じてくれる女性もいるかもしれません。
【９】デートしなくても毎日会えるから
「仕事に行くだけで会えるなんてステキ！」（２０代女性）など、何かと忙しい平日も自然と顔を合わせられる環境に憧れる女性もいるようです。交際をはじめたら、一緒に通勤したり、ランチをとったりすると、さらにデートっぽい気分が楽しめるでしょう。
ほかにも「女子は社内恋愛にこんなメリットを感じている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】他人から見た彼氏の評価が自然と耳に入るから
「彼氏としてじゃなく、人間としてどうなのか見極められる」（２０代女性）など、職場の仲間の評価から、彼氏の人となりを判断できると考える女性もいます。彼女の前だけでいい顔をするのではなく、どんな人に対しても誠実な態度を心がけましょう。
「職場の知り合いもいるし、会話に困ることはなさそう」（２０代女性）など、社内恋愛をすると共通の話題が増えるようです。無口だと女性に不満を漏らされがちな人は、自然と話題が見つかるという点で、社内恋愛向きかもしれません。
【３】仕事に対するモチベーションが上がるから
「職場に彼氏がいると、それだけで仕事が楽しくなりそう」（２０代女性）など、好きな人と一緒に働ける環境に喜びを感じる女性もいるようです。彼女の仕事ぶりに「頑張ってるね」「尊敬する」などと言ってあげると、さらにやる気がアップするのではないでしょうか。
【４】長期休みなどスケジュールを合わせやすいから
「相談して決められるから、旅行にも行きやすそう」（２０代女性）など、お互いのスケジュールが調整しやすいという職場恋愛ならではのメリットがあるようです。逆に、彼女に相談なく休みをとるとガッカリされてしまうので、社内恋愛中は気をつけましょう。
【５】浮気の心配がグッと減るから
「休日も勤務時間も把握できるから安心」（２０代女性）など、職場が同じだとウソや言い逃れも難しくなり、浮気の機会も減るようです。自分の浮気性を直したいと考えている男性は、いっそ社内恋愛をはじめてみると、よい修行になるかもしれません。
【６】お互いの仕事に対する理解があるから
「仕事の相談もグチも言い合えるのが嬉しい」（２０代女性）など、お互いの仕事内容をよく知っているために、社内恋愛の相手は一番のよき相談相手になりそうです。過去に、仕事の忙しさがケンカの原因になっていた人は、社内に恋愛相手を求めるといいかもしれません。
【７】人に言えない「内緒の関係」にスリルを感じるから
「知られちゃいけない関係って、ちょっとドキドキ（笑）」（２０代女性）という意見もあるように、特に社内恋愛禁止の職場などでは、そのスリルを楽しむ女性もいるようです。悪いことをしているなどと思わず、彼女と一緒にスリルを楽しんではいかがでしょうか。
【８】相手のビジネスマンとしての力量がわかるから
「普通に付き合ってるだけじゃ、仕事ができるかどうかはわかんないからね」（２０代女性）など、彼氏がビジネスマンとしてどうなのか、一緒に働くことで判断したいと考える女性もいるようです。仕事に打ち込んでいると、そんなあなたの姿に魅力を感じてくれる女性もいるかもしれません。
【９】デートしなくても毎日会えるから
「仕事に行くだけで会えるなんてステキ！」（２０代女性）など、何かと忙しい平日も自然と顔を合わせられる環境に憧れる女性もいるようです。交際をはじめたら、一緒に通勤したり、ランチをとったりすると、さらにデートっぽい気分が楽しめるでしょう。
ほかにも「女子は社内恋愛にこんなメリットを感じている」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）