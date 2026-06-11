６人組女性ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」の公式サイトが１１日に更新され、メンバーのＭＡＹＵが一定期間、活動を休止することを発表した。

「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのＭＡＹＵが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました」という。「その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確認しております。ご心配をおかけしましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます」と現在の体調について説明。続けて「しかしながら、本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、ＭＡＹＵは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました。これに伴い、本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、５人体制にて行わせていただきます」と伝えた。

「出演を予定していた番組・イベント等の関係各位をはじめとした関係者の皆様、および、ファンの皆様に多大なるご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。突然のお知らせとなり、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」とファンや関係者に詫び、「ＭＡＹＵ本人も回復に向けて前向きに療養しております。メンバー、スタッフ一同、安心してステージに戻れる環境を整えながら、温かく見守ってまいります。ＭＡＹＵの復帰時期につきましては、体調の経過を見ながら改めてご報告させていただきます。引き続きＬｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづられた。