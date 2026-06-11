『ゼンレスゾーンゼロ』とスシローによる初のコラボレーションが、6月24日より全国のスシローにて実施されることが発表された。

【画像あり】ステッカーには選ばれたキャラとその縁のあるキャラも？ キャンペーン一覧

本コラボは、HoYoverseが手がける都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』と、回転寿司チェーンのスシローによる企画。

テーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」。スシローがゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定のもと、登場キャラクターを描き下ろしたグッズ付き商品を提供する。

コラボ限定ピック（全10種）付きのおすしとして、肉厚でボリューム感のある「大えび」、コリコリ食感と磯の香りが特長の「つぶ貝」、合鴨の旨みを引き立てる「合鴨オニオンガーリックのせ」の3種が登場。

コラボ限定レーザーチケット（全5種）付きの「ねぎまぐろ手巻」も提供される。

コラボ限定ステッカー（全9種）付きスイーツとして、「北海道ミルクレープメルバ」と「はちみつレモンチーズケーキ」の2種を用意。

キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア（全5種）付きのソフトドリンクも展開される。

コラボ限定ピック、レーザーチケット、ステッカーには、ゲーム内アイテムを入手できる交換コードが付属する。

コラボ期間中は、スシロー 難波アムザ店（大阪府）とスシロー 秋葉原中央通り店（東京都）の2店舗で、ゲーム内の世界観を体感できるスペシャルコラボ店舗も展開。一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」が楽しめる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）