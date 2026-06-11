BIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表した。

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同ツアーは、今年デビュー20周年を迎えるBIGBANGにとって、2017年の『LAST DANCE TOUR』以来、約9年ぶりとなるワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア、北米、ヨーロッパ、オセアニアなど世界各地19都市31公演をめぐる。

日本公演は11月27日の大阪 京セラドーム大阪を皮切りに、愛知 バンテリンドーム ナゴヤ、東京 東京ドーム、福岡 みずほPayPayドーム福岡の全国4都市10公演を開催。日本ツアーに関する情報は、先日リニューアルが発表された日本公式ファンクラブ『BIGBANG GLOBAL OFFICIAL FANCLUB V.I.P (JP)』にて順次発信される。

なおBIGBANGは、4月12日、19日（現地時間）に米国カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演。花火とともに登場したメンバーがパフォーマンスを披露し、世界中の観客を前にステージを繰り広げた。

（文＝リアルサウンド編集部）