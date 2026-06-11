お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）の小説「青天」が、第175回直木賞（日本文学振興会主催）の候補作に選出された。お笑いタレントの同賞候補入りは初の快挙。近年はお笑い芸人が小説家として活躍するケースが増えている。漫才やコントで培った観察力や表現力を生かした作品が高い評価を得ている。

若林はこれまでエッセーや連載などで文才を発揮してきたが、小説執筆は今回が初めて。2024年に文章投稿サイト「note」に連載され、今年2月に文芸春秋社から書籍化された。予約段階で発売前重版が決まるなど話題となり、累計発行部数29万部を突破している。

近年はお笑い芸人が小説やエッセイで評価を得る機会が増加している。お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹は、2015年に発表した小説「火花」で芸人として初めて芥川賞を受賞し、大きな話題を呼んだ。又吉はその後も「劇場」「人間」などを発表し、作家としての地位を確立した。

劇団ひとりも、08年に映画化された小説「陰日向に咲く」や「青天の霹靂」を発表。「品川庄司」品川祐も「品川ヒロシ」のペンネームで執筆活動を行い、「ドロップ」「漫才ギャング」などのヒット作を手掛けた。

このほか、「麒麟」田村裕の「ホームレス中学生」や「NON STYLE」石田明の「答え合わせ」も大ヒット。芸人ならではの視点や人間描写が読者の共感を呼んでいる。

お笑いの世界で磨いた表現力を武器に、文学界でも存在感を高める「芸人作家」。その活躍の場は、今後さらに広がりそうだ。