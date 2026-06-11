「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が、10日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。売れた同期との格差について語った。

渡辺は相席スタートの山添寛、ネルソンズの青山フォール勝ちとルームシェアをしていたことを明かした。下積み時代のキツかったことを聞かれ、「貧乏よりも劣等感。これはなるだけ出さないようにした。腐ってる感じというか、本当は腐ってますけど。外側だけでも。そんなことないよというフリをしていましたけど。やっぱりキツくて」と語った。

かまいたち濱家隆一は「山添とか青山と住んでたりしてみんな仕事増えるやん。たまに会うやん。そのとき、気まずさまでいかんけど、やっぱあったりするん？」と聞いた。

渡辺は「気まずくないよというフリをするんです。そんな中、お笑いと関係のない友だちはどんどん結婚していくわけです。その結婚式に呼ばれるんです。金がないんですよ」と語った。

渡辺は「お金を握りしめまして、ギャンブルに行くわけです。適当に遊びに行ったときは勝てないんですけど、そのときのギャンブルは勝つんです」と明かし、スタジオを笑わせた。「勝つんですけど、前日に行ってるんで、ピン札じゃないんです。祝儀はどうやらピン札が良いらしいから、洗濯のりとスプレーを買いまして、アイロンを自分で。このときはマジで泣きそうになりましたね」と語った。