オリラジ藤森慎吾、長女誕生後も「ラブトラ2」出身・妻とは週1回デート「俺的にすごい大事」
【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が6月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンから寄せられた夫婦の質問に回答した。
【写真】43歳人気芸人＆“恋リア出身”美人妻のドライブトーク
今回、藤森はミヅキとのドライブトーク動画を公開。ファンから寄せられた夫婦にまつわる質問に次々と回答した。「夫婦2人の時間ってどうやって作ってますか？」という質問に、ミヅキは「夜寝る前のちょっとでも作ってるよね」と回答。藤森も「そうだね。あと週に1回は子どもお願いしてさ、デートしてますもんね。2人でディナー。これマスト。夜に行けないときはランチ」と、夫婦の時間を大切にしていると明かした。
さらに、藤森は「あれがね、俺的にすごい大事だなって。そのときはシッターさんにお願いして、デートに行くっていう。みー（ミヅキの愛称）はね、ちょっとメイクを気合い入れてやって。ワンピース着て」と夫婦水入らずの時間について説明。また、ミヅキが「最近は（子どもが）ママ時期だから、寝かしつけてから行ってるよね。やること終えて行ってる」と話すと、藤森は「そうね。ママ、ママ〜！ってなるからね」とうなずいた。
続けて藤森は「夫婦時間は積極的に取ったほうがいいと我々は思います。子どもができたとか、いろいろ大変な要素はあるけど、作ろうと思えば作れる。それが育児にもまた張りが出ていいよね。頑張れるよね」と話し、経験を交えながら家庭円満の秘訣を伝えた。
藤森は2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。パーティーで知り合ったという妻は、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2（Amazon Original）に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることも知られている。（modelpress編集部）
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◆藤森慎吾、妻とは週に1回デート「マスト」
今回、藤森はミヅキとのドライブトーク動画を公開。ファンから寄せられた夫婦にまつわる質問に次々と回答した。「夫婦2人の時間ってどうやって作ってますか？」という質問に、ミヅキは「夜寝る前のちょっとでも作ってるよね」と回答。藤森も「そうだね。あと週に1回は子どもお願いしてさ、デートしてますもんね。2人でディナー。これマスト。夜に行けないときはランチ」と、夫婦の時間を大切にしていると明かした。
続けて藤森は「夫婦時間は積極的に取ったほうがいいと我々は思います。子どもができたとか、いろいろ大変な要素はあるけど、作ろうと思えば作れる。それが育児にもまた張りが出ていいよね。頑張れるよね」と話し、経験を交えながら家庭円満の秘訣を伝えた。
◆藤森慎吾、2024年に結婚
藤森は2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。パーティーで知り合ったという妻は、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2（Amazon Original）に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることも知られている。（modelpress編集部）
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