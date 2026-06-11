COWCOW善し、1ヶ月でマイナス9.3キロ「92.8kg→83.5kg」ダイエットビフォーアフターが話題「姿勢も良くなってて凄い」「若く見えますね」
【モデルプレス＝2026/06/11】お笑いコンビ・COWCOWの善しが6月9日、自身のInstagramを更新。ダイエットのビフォーアフターを公開し、話題となっている。
【写真】51歳吉本芸人「一回り小さくなってる」マイナス9キロのビフォアフ
善しは「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で 1ヶ月で 体重92.8kg→83.5kg」「−9.3kg」とつづり、お笑いタレント・小籔千豊のオンラインサロン内でのダイエット企画の結果を報告。ダイエット開始前と開始後の比較写真を公開し、顎下やお腹周りがスッキリとした姿を公開している。
ダイエットの結果に「改めて見ると信じられません」「これからも更に精進して目標の75kgまで頑張ります」と宣言している。
この投稿に、小籔は「怠惰の民 から 変わりし者に昇格ぞよ」とコメント。またファンからも「尊敬しかない」「善しさんに励まされてます」「姿勢も良くなってて凄い」「素敵さが増してます」「若く見えますね」「シュッとしてる」「フェイスラインがスッキリされてる」「一回り小さくなってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳吉本芸人「一回り小さくなってる」マイナス9キロのビフォアフ
◆COWCOW善し、1ヶ月で「−9.3kg」ダイエットビフォーアフター公開
善しは「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で 1ヶ月で 体重92.8kg→83.5kg」「−9.3kg」とつづり、お笑いタレント・小籔千豊のオンラインサロン内でのダイエット企画の結果を報告。ダイエット開始前と開始後の比較写真を公開し、顎下やお腹周りがスッキリとした姿を公開している。
◆COWCOW善しの投稿に反響
この投稿に、小籔は「怠惰の民 から 変わりし者に昇格ぞよ」とコメント。またファンからも「尊敬しかない」「善しさんに励まされてます」「姿勢も良くなってて凄い」「素敵さが増してます」「若く見えますね」「シュッとしてる」「フェイスラインがスッキリされてる」「一回り小さくなってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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