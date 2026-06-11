辻ちゃん長女・希空（のあ）“激うま”手作りピザレシピ動画公開「ハーフ＆ハーフ凄すぎ」「具材たっぷり」
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6月10日、自身のInstagramを更新。自身のYouTubeチャンネルの更新を告知し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん18歳長女「手作りでハーフ＆ハーフ凄すぎ」“激うま”手作りピザ
希空は「まじで激うますぎるからみんな作っていてほしい」「今までの料理企画で1番美味しかったかも？笑 ピザだよ！！！」とコメントを添え、自身のYouTubeチャンネルである「希空ちゃんネル」にてピザのレシピを公開していることを告知。焼きあがったピザを持った自身が映る、該当動画のサムネイルを披露している。ピザは具材が半分ずつに分かれていて、いわゆる「ハーフ＆ハーフ」であることが伺える。
この投稿にファンからは「作ってみたい」「美味しそう」「手作りでハーフ＆ハーフ凄すぎ」「お料理上手」「焼き色完璧」「具材たっぷり」「1人で全部食べられちゃいそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「手作りでハーフ＆ハーフ凄すぎ」“激うま”手作りピザ
◆希空、手作りピザ公開
希空は「まじで激うますぎるからみんな作っていてほしい」「今までの料理企画で1番美味しかったかも？笑 ピザだよ！！！」とコメントを添え、自身のYouTubeチャンネルである「希空ちゃんネル」にてピザのレシピを公開していることを告知。焼きあがったピザを持った自身が映る、該当動画のサムネイルを披露している。ピザは具材が半分ずつに分かれていて、いわゆる「ハーフ＆ハーフ」であることが伺える。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「作ってみたい」「美味しそう」「手作りでハーフ＆ハーフ凄すぎ」「お料理上手」「焼き色完璧」「具材たっぷり」「1人で全部食べられちゃいそう」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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