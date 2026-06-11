◆米大リーグ ロッキーズ３×―２カブス（１０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が１０日（日本時間１１日）、敵地・ロッキーズ戦で先発し、５回２安打無失点、７奪三振の好投を見せたが、救援陣が逆転を許して６戦ぶりの白星となる５勝目（６敗）はならなかった。チームはサヨナラ負けを喫して、最大１５あった貯金がついに０となった。

メジャー３年目の今季は、シーズン最初の８登板では４勝２敗、防御率２・２８とまずまずのスタートを切った。だが、５月１３日（同１４日）の敵地・ブレーブス戦で３敗目を喫すると、その後の４登板では計１２本塁打を浴びるなど苦しみ、８、７、５、６失点で５試合白星なしの自身４連敗でこの日の登板を迎えた。

標高が約１６００メートルで打球が飛びやすいとされるクアーズフィールド（デンバー）での試合だったが、２回に３三振を奪うなど丁寧な投球で５回９０球を投げて２安打無失点と試合を作り、５勝目の権利を持って降板した。だが、８回に逆転弾を浴び、９回に一度は追いつくも、サヨナラ負け。チームは３連敗で勝率５割となった。

今永は試合後の現地放送のインタビューで「今日は試合を作れましたけど、過去４回の登板ではチームが勝つチャンスを自分が壊してしまったので、今日の試合を機に、しっかり今後も自分が投げる試合の日にチームが勝つチャンスの増えるような投球をしていくべきだと思います」と振り返り、「打線がどれだけ打とうが、例えば点を取れない日があったとしても、ピッチャーがやるべきことは、相手打線を０に抑えることが仕事なので、打線は関係なくて、ピッチャー陣はしっかり０に抑えて、打撃陣が気持ちよく点を取りやすいような環境にすることが大事」と口にしていた。