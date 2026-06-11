MEGUMI、2週連続1位・2位独占 『わたしはこれでやせました』 4週連続1位【オリコンランキング】
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.0万部で11位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では4週連続1位を獲得した。累積売上は、5.0万部。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再注目され、ジャンル別「美容・ダイエット」において前週6月8日付で2位にランクイン。最新6月15日付でも2位にランクインし、MEGUMIの作品が2週連続で1位・2位を独占した。同作は「オリコン年間BOOKランキング」において、2023年度、2024年度の2年連続で、ジャンル別「タレント本」「美容・ダイエット」の2冠を獲得している。
新刊『わたしはこれでやせました』は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』も再注目され、ジャンル別「美容・ダイエット」において前週6月8日付で2位にランクイン。最新6月15日付でも2位にランクインし、MEGUMIの作品が2週連続で1位・2位を独占した。同作は「オリコン年間BOOKランキング」において、2023年度、2024年度の2年連続で、ジャンル別「タレント本」「美容・ダイエット」の2冠を獲得している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞