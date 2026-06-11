「女は少食でしょ？」私の食事だけを奪う彼氏の“異常な食い尽くし”に向き合った女性の実話
土井真希さんのWEB漫画「女は少食」で然るべきは、憧れの先輩と交際したら、彼の“食い尽くし癖”に悩んだ女性の実話です。
物語の主人公マルさんは、社会人になり高校時代に憧れていた翼先輩と偶然再会します。優しくて、気遣いもできる彼とつきあうことになったマルさんですが、デートを重ねるうちにある問題が見えてきます。
それは、先輩がマルさんの食べ物を当たり前のように横取りしてしまうこと。一口だけ、少しだけ、というレベルではないのです。追加注文してもまた取られる。人前でもその行動は変わらず、ちょっと普通ではないのです…。
マンガ「「女は小食」で然るべき」を読む
「女はそんなに食べないでしょ」彼氏に感じた最初の違和感とは…？
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【限界寸前】普通にお腹がすいています！
友達と一緒の食事でも…？！
「食い尽くし」の本質とは？
先輩の友人も目を丸くするような異常行動が続きます。
翼先輩はなぜ食い尽くし系の行動を私だけに取るの？マルさんは悩みつつも彼の問題に向き合おうとします。
これは恋愛の話？
それとも病気の話？
それとも、逃げるべき関係の話？
簡単に答えを出せない問いが残り、最後まで読まずにはいられない作品です。
結婚したいほど好きな相手の「食い尽くし問題」に向き合ったマルさんの決断を見届けてみませんか？
ぜひ1話から読んでみてください！
マンガ「「女は小食」で然るべき」を読む
(NAPBIZブログスタッフ)