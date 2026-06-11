元サッカー日本代表の北沢豪氏（57）が10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。20歳で代表デビューした中田英寿氏（49）について語った。

同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表でタレント・武田修宏と共演した。

後輩・中田氏の人柄について、北沢氏は「ヒデは取り扱いが難しい」と切り出し、「ロジカルに物を見てる、頑張ってナンボじゃない」と表現。理論を整えることで勝利やサッカーの面白さにつながると考える中田氏から「ガッツある我々は“分かってる？”って言われちゃう」と打ち明けた。

また「インサイドキックで、（人差し指を振りながら）“違う、キーちゃん”って言われちゃう」とも。ボールの回転の違いから「本当のインサイドキックじゃない」と指摘されたといい、その時は「ハァ！？」と反論したことを明かし笑わせたが、武田もその人柄を「自分の意見をはっきり持ってる。ブレない」と同意した。

そして「フランスW杯出場のイランとの第3代表決定戦の時」と北沢氏。前日、スタジアムが見える丘での散歩中、「いよいよ明日だな、もうこの試合は人生を賭けたぐらいで戦わなきゃいけない」と意気込む北沢氏に、中田氏は「何言ってんすか？いつもの試合っすよ。いつもそうやって意気込んでるからダメなんすよ」と告げたそう。

そのため北沢氏は「説教くらっちゃって。“落ち着けよ”って言われちゃって」と苦笑い。とはいえ「彼らはアンダーで、下のカテゴリーで世界を見てきてるから、そんなに意気込んだからって獲得できるもんじゃないんだよって」と改めて理解を示し、「そういうのが出て来て、（選手全体の）レベルが上がってきたっていう喜びがありましたけどね」と語っていた。