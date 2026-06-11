「松のや」最大33％オフクーポンの一部メニューが変更！クーポン終了まで残り約5万食に。

とんかつ専門店「松のや」は2026年6月11日現在、公式Xで33％オフクーポンを公開中。6月10日15時から、対象のメニュー内容が一部切り替わっています。

唐揚げがパワーアップしてクーポンメニューに登場

変更されたメニューは、「ロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）」です。

これまで「ロースかつ＆本格唐揚げ定食」でしたが、大判唐揚げ定食の販売開始に合わせて、クーポン対象メニューも変更になっています。

「ロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）」は、クーポンを利用すると990円から250円引きの740円で楽しめます。

他の対象メニューは以下の通り。

＜33％オフ＞

●ダブルロースかつ定食＋トッピングポテサラ

1140円→760円（380円引き）



●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食

1150円→770円（380円引き）



●ダブル味噌ロースかつ定食

1150円→770円（380円引き）



●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

1250円→830円（420円引き）



＜25％オフ＞

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ

780円→580円（200円引き）



●鬼おろしポン酢ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）



●味噌ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）



●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食

970円→720円（250円引き）

また、公式Xの投稿によると、クーポン利用の出食数が25万食を突破したとのこと。クーポンが使えるのは30万食までなので、気になる人は早めに利用するのが良さそうです。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部