「松のや」最大33％オフクーポンの一部メニューが変更！クーポン終了まで残り約5万食に。
とんかつ専門店「松のや」は2026年6月11日現在、公式Xで33％オフクーポンを公開中。6月10日15時から、対象のメニュー内容が一部切り替わっています。
唐揚げがパワーアップしてクーポンメニューに登場
変更されたメニューは、「ロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）」です。
これまで「ロースかつ＆本格唐揚げ定食」でしたが、大判唐揚げ定食の販売開始に合わせて、クーポン対象メニューも変更になっています。
「ロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）」は、クーポンを利用すると990円から250円引きの740円で楽しめます。
他の対象メニューは以下の通り。
＜33％オフ＞
●ダブルロースかつ定食＋トッピングポテサラ
1140円→760円（380円引き）
●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食
1150円→770円（380円引き）
●ダブル味噌ロースかつ定食
1150円→770円（380円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食
1250円→830円（420円引き）
＜25％オフ＞
●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ
780円→580円（200円引き）
●鬼おろしポン酢ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●味噌ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食
970円→720円（250円引き）
また、公式Xの投稿によると、クーポン利用の出食数が25万食を突破したとのこと。クーポンが使えるのは30万食までなので、気になる人は早めに利用するのが良さそうです。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部