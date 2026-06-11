アイモバイル<6535.T>が後場に入りプラス圏に転じている。正午ごろに上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．１４％）、または７億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１２日から３０日までで、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）及び市場買い付けにより取得するという。



同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算は、売上高１９２億８００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益３３億７７００万円（同１５．０％減）、純利益２４億３８００万円（同１６．１％減）だった。



ふるなび事業における寄附受付金額の拡大やアプリ運営事業の好調、グリーンエネルギー事業の収益貢献により売上高は増収となったものの、第１四半期の販促費増加やインターネット広告事業の収益基盤再構築の費用、人的資本投資などで販管費が増加した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高２２０億円（前期比２．２％増）、営業利益４５億円（同８．９％増）、純利益３１億２０００万円（同５．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS