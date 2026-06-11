スバル興業<9632.T>が大幅反落している。１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２～４月）連結決算が、売上高７９億６５００万円（前年同期比１．７％増）、営業利益１５億６０００万円（同１３．３％減）、純利益１０億７５００万円（同１２．３％減）と２ケタ減益となったことが嫌気されている。



主力の道路関連事業で、大規模な橋梁補修工事が順調に進捗したほか道路維持管理業務も伸長したが、前年に計上された価格スライド分の剥落などが影響した。なお、２７年１月期通期業績予想は、売上高３００億３０００万円（前期比１．４％増）、営業利益４５億５１００万円（同６．４％減）、純利益３１億７００万円（同２８．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS