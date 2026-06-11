扶桑化学が切り返しに転じる、先端半導体向け研磨材で業績は飛躍期に突入

扶桑化学工業<4368.T>が６日ぶりに反発。ここ調整色が強かったが、きょうは半導体周辺株の一角にリバウンド狙いの買いが観測され、同社株も目先売り圧力が一巡したところで押し目買いが優勢となっている。



リンゴ酸やクエン酸などの果実酸で世界的だが、マーケットで注目されているのは半導体ウエハー研磨材で必要不可欠の「超高純度コロイダルシリカ」で、グローバルベースでニッチトップの座を不動のものとしている。同商品は半導体製造の重要工程であるファイナルポリッシングスラリー（ＣＭＰ研磨）の主原料として高水準の需要がある。ナノレベルの高精度が求められる半導体の微細化で必須だが、ＡＩ半導体向けでも３Ｄ積層化ニーズなどを取り込み高水準の需要を獲得している。業績もここ数年来飛躍期に突入しており、２７年３月期は売上高が前期比１２％増の８５８億円、営業利益は同２９％増の２４３億円と大幅増収増益でいずれも過去最高を見込んでいる。化学セクターにおいて利益率の高さが際立っていることも投資マネーの食指を動かす。



出所：MINKABU PRESS