開催：2026.6.11

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 4 - 3 [ブリュワーズ]

MLBの試合が11日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジャック・パーキンス、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

1回表、4番 アンドルー・ボーン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 0-1 MIL

2回表、6番 ゲーリー・サンチェス 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 ATH 0-2 MIL

3回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 ATH 0-3 MIL

6回裏、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-3 MIL

7回裏、4番 カルロス・コルテス 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 2-3 MIL、6番 ローレンス・バトラー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-3 MIL

試合は4対3でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのスコット・バーローで、ここまで2勝0敗2S。負け投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで3勝3敗3S。アスレチックスのアルバラドにセーブがつき、2勝0敗1Sとなっている。

ここまでアスレチックスは33勝35敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ブリュワーズは41勝25敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 13:16:49 更新