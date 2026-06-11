11日13時現在の日経平均株価は前日比49.04円（0.08％）高の6万4228.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は428、値下がりは1092、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を209.18円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が115.68円、イビデン <4062>が50.95円、太陽誘電 <6976>が24.47円、味の素 <2802>が23.93円と続く。



マイナス寄与度は65.97円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が47.47円、ＴＤＫ <6762>が44.75円、テルモ <4543>が15.42円、中外薬 <4519>が13.88円と続いている。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、その他製品と続く。値下がり上位には輸送用機器、証券・商品、非鉄金属が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース