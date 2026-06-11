卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は11日から14日にかけて、クロアチア・ザグレブで本戦が行われる。日本から多くの選手がエントリーしており、主力選手たちの活躍に注目が集まっている。

■大藤や平野もエントリー

クロアチアを舞台に行われるWTTシリーズ。9日から行われていた予選を経て、いよいよ本戦の幕が開ける。

女子シングルスで1回戦から難敵が待ち受けるのが、世界ランキング12位の早田ひな（日本生命）。同29位の覃予萱（中国）と対戦予定で、今年の「ITTF男女ワールドカップ」グループステージで敗れた19歳の新鋭と再び相まみえる。

早田は5月の「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」で銀メダル獲得に貢献したものの、決勝の中国戦では孫穎莎、王曼碰に敗れ、試合後には涙も流した。悔しさを味わった25歳が中国勢に勝利し、優勝争いに絡むことができるか。

また、世界ランキング3位の張本美和（木下グループ）は今大会の第1シードで優勝候補の筆頭。しかし、1回戦で対戦する同58位のアネット・カウフマン（ドイツ）は、2024年パリ五輪の女子団体準決勝で0－3と敗れた相手であり、油断は禁物。直近では張本美が連勝を飾るなど通算5勝1敗と勝ち越しており、19歳のサウスポーを退けて勢いに乗れるかが注目される。

今大会には、出場4大会連続優勝を狙う大藤沙月（ミキハウス）や、カットマンの佐藤瞳（日本ペイントグループ）もエントリー。また、平野美宇（木下グループ）もシングルスに出場し、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）とのダブルスでも参戦している。日本女子が誇る豊富なタレントたちがどのような活躍を見せるかも見どころとなっている。

日本女子から多くの有力選手が名を連ねる今回のWTTシリーズ。初戦を迎える早田、張本美らが難敵を退けて優勝争いに絡んでいけるのか。その活躍に注目が集まる。