女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日、第55話が放送される。

シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上）の家で食事会が開かれる。直美（上坂）と槇村（林裕太）もやってきて和やかな時間を過ごしていたが、突然槇村がある行動に出て皆を驚かせる。一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話していて…

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。