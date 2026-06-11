女性ボーカルグループ「Little Glee Monster（リトグリ）」は11日、メンバー・MAYUが体調不良により活動を休止すると発表した。この発表を受け、Jリーグ公式は13日の「JリーグオールスターDAZNカップ」で予定していたSPECIAL LIVEの内容変更を伝えた。

この日、リトグリMAYUの活動休止が発表された。前日10日に新シングルの発売を記念し埼玉でリリースイベントを開催したていたが、イベント途中、MAYUが体調不良を訴え退出し、イベントは中止となっていた。その後MAYUは医療機関を受診。「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」とした。グループは当面の間、5人体制で活動を続ける。

同グループは、Jリーグ応援ソング「For Decades」を担当。13日には特別演出によるスペシャルライブの実施を予定していた。

Jリーグ公式は「JリーグオールスターDAZNカップのスペシャルライブに出演予定のLittle GleeMonsterですが、メンバーのMAYUさんが体調不良のため、大変残念ながら当日のパフォーマンスを不参加とさせていただくことになりました。メンバーの皆さんからも“1.5年の感謝を込めて、オールスターでのライブを届けたい”と想いをいただき、当日は5名でのパフォーマンスをお届けします」と説明。「皆さんの温かい応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。