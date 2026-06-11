お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が、若手の頃によく作って食べていた「下積みメシ」を紹介。出演者全員が「死ぬほどウマい」と大絶賛した。

【映像】材料費190円の絶品「濃い豆腐メシ」

6月10日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、苦労した若手時代を支えた料理を披露する「俺の下積み飯」を放送。MCのかまいたち・濱家隆一と山内健司に加え、ドンデコルテの小橋共作と芸歴18年目・渡辺銀次、芸歴16年目の幼馴染芸人マユリカ・中谷と阪本をゲストに迎え、苦労した若手時代を支えた思い出の料理を披露した。

番組では、ドンデコルテ銀次の「下積みメシ」を紹介。実家が農家だという銀次は「米だけはある」状態だったと前置きし、「とにかく米を美味しく食べる」ことを目的に作ったという“米を食うための、濃い豆腐飯”を調理した。

銀次は、鍋に調味料などを合わせて煮汁を作ると、そこに大きな豆腐を丸ごと投入。「丸々一丁入れます。で、これを吸わしていって」と豆腐の上にクッキングペーパーを被せ、菜箸で上から押さえて煮汁を吸わせた。

濱家が「仕事が丁寧です」と感心していると、阪本も「ちゃんとしてますね。こんなんやらないですよ普通」と驚愕。銀次は「これで上手いこと、上の方にこう、浸透圧で。こっち側も染み込んでいけばなぁという希望です」と説明した。

さらに「お金に余裕がある時」限定の牛肉を入れて弱火で煮込み、約20分後「ちょっと見ていただけます？」とクッキングペーパーをめくると煮汁がしっかり染み込んだ濃いきつね色の豆腐が現れ、一同は「わー！ええ色！味が染み込んでる！」「うまそうやな」と大喜び。

丼にごはん、豆腐、牛肉を盛り付け、最後に刻んだ青ネギをトッピングし七味唐辛子を振って出来上がり。当時の価格で190円程度という激安メシに、濱家は「トータル1人前で言うたら安いんやろうね。下積みメシというか、なんか居酒屋とかでありそうやん」と感心した様子を見せ、銀次が「できました！」と丼を差し出すとスタジオからも盛大な拍手と歓声が起きた。

その後、「濃い豆腐メシ」を一同で試食。濱家は「死ぬほどウマいやん！」と大絶賛し、マユリカの2人も「ごちそうやん、こんなの」と感激した様子でかき込む。さらに阪本が「僕のお母さん、これ多分普通にギリ負けてますよ。実家の飯よりウマいです」とコメントするとスタジオは大爆笑。

そして早々に完食した山内は満足気に「美味すぎるやん」「俺もう中谷のいいかも」と漏らし、中谷は「やめてくれ！ ちゃんと作りますよ今から！ 本当に！」と全力でツッコんだ。

（かまいガチ）