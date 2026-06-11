オーディション番組「timelesz project−AUDITION−」（タイプロ）の元候補生、Luvtoこと岩崎琉斗の所属事務所DREAM PASSPORTが11日までに公式サイトを更新。岩崎のマネジメント業務を終了することを報告した。

同事務所は、今年1月に所属した岩崎について「Luvto(岩崎琉斗)は、体調不良の申し出以降、療養を続けながら活動してまいりましたが、当初予定していた活動の実施が難しい状況が続いておりました。本人を交え、今後の活動について慎重に協議を重ねてまいりましたが、現在の体調を踏まえ、今後の芸能活動の継続は難しいとの結論に至りました」と説明。「弊社といたしましても、本人の意思を尊重し、何よりも心身の回復を最優先に考えた結果、マネジメント業務および活動支援を終了することとなりましたので、ご報告申し上げます」とした。

岩崎を支えたファンや関係者への感謝と、突然の報告となったことを謝罪するとともに「今後は本人が穏やかな環境の中で療養に専念できますよう、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

岩崎は1月、自身のインスタグラムで同事務所への所属を報告。「自分から頼りたいと思えた場所で新しい一歩を踏み出します。これからも全力で向き合っていきます。今後ともよろしくお願いします」と意気込みをつづっていた。