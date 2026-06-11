ドジャース・大谷翔平投手（３１）からプロ初本塁打したメジャー２年目のパイレーツのタイラー・カリハン外野手（２５）が謙虚に喜びを口にした。

２点を追う４回に大谷の１５７キロの真ん中に来た初球ストレートを叩いて右翼席へ１号ソロ。ニコリともせずにダイヤモンドを一周したが、試合後は「彼が他の左打者に対してどう攻めるか何をしたいのか何となく分かっていた。速球を低めに投げることが多く、少しでも高めにくればチャンスと思っていた。それが私の作戦でした。もちろん興奮はしたけど、特に目新しいことではないです。同じゲームだしね。彼は本当に素晴らしい投手だし、対戦する機会を得られたことは本当に素晴らしかった」と笑顔で振り返った。

初球については「相手が誰であれ、もしストライクゾーンに投げられて打てるタイミングならスイングします。状況によって仕方ない時もありますが、基本的に初球を打つ準備はできています」と胸を張った。

８回には２番手のハートから球場を歓喜に包み込む逆転の２号３ランを放ち「この試合でインパクトを残せるチャンスだと思った。仲間たちとベンチに戻れるのが本当にうれしかった」。ロッカーに飾った２つの記念ボールを手に取り、満足そうな表情を浮かべていた。