お見送り芸人しんいち、最近狙っている芸能人は…「離婚したし」「すぐフォローしました」
ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#2が4日に配信された。
『資産、全部売ってみた』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○お見送り芸人しんいちが狙っている芸能人は?
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場した。
直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を
養うためにも使ってるし、お金ない先輩とかも食わしてます」としたほか、「女の子」と回答。相手女性について「フォロワーの少ないグラビアアイドル」「人気グラビアアイドルはいかないですよ。無理やから。(フォロワー)2万人ぐらいの」と生々しいターゲット層を明かす。
そこでスタッフが「1人じゃない? 何人と遊んでいるんですか?」と尋ねると、「3人」と即答。現在は3人の女性と同時進行で「1週間に1回ずつ」会い、月に計12回のデートをしているという。1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ? もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は?」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。スタジオの吉村崇(平成ノブシコブシ)は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。
お見送り芸人しんいち尊敬するノブコブ吉村のお金事情を暴露◤資産、全部売ってみたABEMAで無料配信中◢- ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 5, 2026
【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
『資産、全部売ってみた』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○お見送り芸人しんいちが狙っている芸能人は?
自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画に、『R-1グランプリ2022』王者のお見送り芸人しんいちが登場した。
直撃取材の中で「月収280万円」を何に使っているのかと問われたしんいちは、「しんいち軍団を
そこでスタッフが「1人じゃない? 何人と遊んでいるんですか?」と尋ねると、「3人」と即答。現在は3人の女性と同時進行で「1週間に1回ずつ」会い、月に計12回のデートをしているという。1回のデートで「4、5万円使いますよ」「高い料理食べてもらうし、化粧品も買ってあげたり」「僕スマホのメンバー会員なんです。DiorとかCHANELとかの。自分は買わへんけど」とも語り、1か月のデート・プレゼント代が約60万円にのぼるという衝撃の散財ぶりを明かした。
そして、「ハイスペック男子ですよ? もっとモテてええのに」と豪語するしんいちに対し、スタッフが「芸能界で今一番狙っている人は?」と問うと、「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ、橋本梨奈」と実名をスラスラと回答。さらには「川栄李奈さんも最近狙ってます。離婚したし。すぐフォローしました」と激白。スタジオの吉村崇(平成ノブシコブシ)は「何か傷ついてる人狙うな」とツッコミを入れた。
お見送り芸人しんいち尊敬するノブコブ吉村のお金事情を暴露◤資産、全部売ってみたABEMAで無料配信中◢- ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) June 5, 2026
【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。