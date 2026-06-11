デニムの常識を覆す！ 今夏大本命の【シアーデニム】で叶える最旬スタイル

今シーズン、デニムの新しい選択肢として熱い視線を集めているのが“シアーデニム”。デニム特有の風合いはそのままに、透け感のある軽やかな素材へと進化を遂げたこのアイテムは、これまでにない清涼感と抜け感を演出します。

【ユナイテッド トウキョウ】デニム風素材をセミシアーで仕上げたシャツ

「シアーボイルトリムSH」各\20,900

デニムのような見た目ながら、セミシアーで涼しく、透け感がありながらもチープに見えない素材を採用したシャツ。配色のステッチで全体が引き締まり、自然なスタイルアップを叶えるデザインです。右脇のボタンでウエストの調整ができるうえ、タイ付きで、アレンジ次第で印象を変えられます。

【ガリャルダガランテ】はくだけで抜け感を生み出すシアーデニムパンツ

「シアーデニムパンツ」\24,200

シアーデニム特有のくたっとした素材とウォッシュ加工がこなれ感を演出するワイドデニムパンツ。はいていないような軽さが特徴の生地で、脚のシルエットを拾いづらい、大人のための強い味方です。同素材のシアーデニムシャツとセットアップにしても。

【アーバンリサーチ】シアーデニム & 半袖が軽やかなシャツ

「ハーフスリーブシアーデニムシャツ」各\14,300

デニムの風合いを活かしつつ、透け感のあるシアー素材にしたデニムシャツ。清涼感のある着心地ながら、絶妙な色落ちがヴィンテージライクな深みを演出し、カジュアルさと上品さを両立。リラクシーなシルエットに、肘まで隠れるハーフスリーブが今季らしい抜け感を演出します。前後差のある着丈とサイドのラウンドデザインで、どんなボトムスともバランスよく決まります。

重厚感のある見た目と、肌がほのかに透けるセンシュアルなギャップが楽しめる「シアーデニム」は、夏のカジュアルスタイルをドラマティックにアップデートしてくれる注目の新顔です。

※価格はすべて税込みです