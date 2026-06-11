女優の高橋由美子が9日、自身のインスタグラムで駅のホームで撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】不意打ちの透明感 駅のホームで女優オーラ爆発

高橋は「#春の思い出」などのハッシュタグをつけて、「2026春 いつかやってみたかった『青春18きっぷ』の旅 実は故郷→金沢→福井にいってきました」と伝えた。アップしたのは切符を手にし、肩から黄色のバッグを下げ、帽子をかぶったショット。カジュアルなスタイルながらも、透明感はさすが“20世紀最後の正当派アイドル”と思わせる。



ほかにも車窓を眺めるカットや行き先に「福井」と表示された電車を待つ姿、さらに「竹田の油あげ」と書かれた看板にポーズを決めながら指をさすキュートなカットなども披露。「メインの目的は大好きな谷口屋さんで油あげを食べること」と記し、福井県にある創業1925年の一品を求めた旅路だったことも明かした。



「夢がひとつ叶いました」と結んだ高橋に、「谷口屋の油揚げって美味しいですよねぇ」と同意するファンも。「良い旅になりましたね」「いつまでもかわいい」「相変わらずアイドルでべっぴんさん」といった声のほか、「行ってみたくなりました！」と触発されるコメントも届いていた。



高橋は1974年生まれ、埼玉県出身。89年のTBS系ドラマ「冬の旅・女ひとり」で女優デビュー。アイドル歌手としても90年にデビューしている。フジテレビ系「ショムニ」やテレビ朝日系「南くんの恋人」などヒットドラマに出演するなど、テレビ、映画、舞台で活躍。21年4月には一般男性との結婚を発表した。



（よろず～ニュース編集部）