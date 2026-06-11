ベテラン俳優の高橋英樹が82歳になって初めてカップラーメンを食べたことを明かした。



【写真】具材たっぷりでカップラーメンに見えな～い

高橋は10日夜にブログを更新。タイトルを「ガチャガチャ晩ごはん(笑)」とし、「今夜は色々ガチャガチャの晩ごはん(笑)」と投稿。「まずはローストビーフ 次に厚切りの鈴廣かまぼこ」とおいしそうな食べ物の写真を掲載。続けて、「こちらはラーメンの具材」とこれも写真を投稿した。「先日奥さんがお初！だった美味しい！カップラーメンを今夜は私が初体験！のカップラーメン」と初めて食べたことを告白。「奥さんオススメだけあり チョ～ウマっ！のカップラーメンでした ごっつぉーさん！」と満足だったことをつづった。



高橋は普段は食生活を重要視しているようで、8日夜に更新したブログでは「医食同源の晩ごはん」とし、「不順な季節を乗り越えるお品書き」と投稿。「冬瓜のうえに美しい茗荷だけ 医食同源 松の実が漢方薬です」とさまざまな食材を楽しんでいる様子を公開している。



ファンから「色々食べられて楽しいです 具材が沢山入っていてカップラーメンには見えません(笑)美味しく食べられて良かったです」「たまにはカップラーメンもイイかも しっかり食べて疲れを取って下さい」「今は袋麺でもカップ麺でも有名店のラーメンの味に近い物が出てますので侮れませんね」などと共感の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）