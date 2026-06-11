特設ページ等で無料配布、日本代表戦を応援しながらサッカーと漢字を楽しく学ぶ

日本サッカー協会（JFA）と日本漢字能力検定協会（漢検協会）は6月11日、「全力蹴球プロジェクト」の第三弾として、SAMURAI BLUE（日本代表）の森保一監督とメンバー26人のプロフィールなどが掲載された漢字プリントを制作したと発表した。

同プロジェクトは、スポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に、2025年6月から実施されているコラボレーション企画だ。今回制作されたオリジナル漢字プリントでは、日本代表選手26人の名前のよみがなをクイズ形式で出題するほか、各選手の生年月日や所属チーム、名前に使われている漢字の配当級を掲載している。

また、開催地情報やグループステージ組み合わせなどの試合情報に加え、試合結果を「壱、弐、参」といった漢数字で記入するスコア表も記載。対戦相手となるオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表との試合スコアを記録しながら、漢字を楽しく学べる工夫が施されている。プリントは、JFAおよび漢検協会の特設ページから無料でダウンロード可能となっている。

W杯に向けて決意の漢字『和』を掲げた森保監督は、日本の文化や価値観を表現する場所として「大和魂」を持って舞台に立つと明言。「和を以て貴しと為す」という考えを持ちながら、一致団結して来年のワールドカップに向かっていく決意を語った。（FOOTBALL ZONE編集部）