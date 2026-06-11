◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 東北福祉大９―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）

２大会連続３８度目出場で連覇を目指す東北福祉大（仙台六大学）は９大会連続１６度目出場の大商大（関西六大学）に９―２で８回コールド勝ちし、４強入りした。

先発した猪俣駿太（４年＝明秀日立）が６回に３点差に迫られ、なお１死一、三塁のピンチを迎えた。ここで登板した２番手・桜井椿稀（２年＝鶴岡東）が、好救援でチームを救った。４番・真鍋慧（３年＝広陵）を一ゴロに封じる間に１点は失ったが、後続を断って切り抜けた。７回以降も続投すると許した安打は１本のみと無失点で封じ、コールド勝ちへの流れを呼び込んだ。

鶴岡東では３年だった２４年夏に甲子園に出場し、高校日本代表にも選ばれた左腕。目標とするプロ入りへ向けて、プロにも多く好投手を輩出する東北福祉大を選んだ。高校時代は１４０キロ前後が最速だったが、現在は１４６キロまで成長。連覇を目指すチームを支える若武者は、「猪俣さんが崩れた時に、『もう１枚いる』とみんなからの安心感を得られるような投球をしたい」とさらなる貢献を誓った。